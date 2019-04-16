​В среду в Киеве обещают дождь и до +11 градусов

В среду, 17 апреля, в Киеве облачно, дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Карпатах мокрый снег, днем с дождем, температура ночью 0…-5 градусов, днем -2…+3 градуса.

На севере Украины облачно, дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+14 градусов.

В центре Украины облачно, дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +8…+14 градусов.

На востоке Украины облачно, дождь, днем небольшой, ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +9…+14 градусов, в Николаевской области до +15 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.