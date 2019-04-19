Мэру Василькова сообщили о подозрении за выплату матпомощи перед выборами

Национальная полиция сообщила о подозрении мэру Василькова Владимира Сабадаша. Его обвиняют в безосновательной выплате материальной помощи перед выборами.

Об этом говорится на сайте МВД.

Материалы на Сабадаша собрали в рамках уголовного производства о подкупе избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты (ч.4 ст.160 Уголовного кодекса).

"Мы установили факты растраты государственных средств путем злоупотребления служебными лицами Васильковского городского совета. В январе-феврале 2019 они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрывали официальные документы, чтобы исключить установление этих растрат", - заявил замначальника главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Мэр Василькова подозревается по ч.3 ст.27 (управление преступлением) ч.3 ст.191 (растрата), ч.1 ст.357 (незаконное завладение документами) Уголовного кодекса.

Напомним, 11 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что полиция до второго тура вручит подозрения за "сетку" кандидата П.