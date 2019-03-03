Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"

В Ростове-на-Дону задержали бывшего "министра доходов и сборов" "ДНР" Александра Тимофеева по прозвищу "Ташкент". Его подозревают в рейдерском захвате агропромышленного предприятия. Об этом сообщает российский сайт DonDay.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах РФ.

"Директор ООО "Колос Д" Вадим Савенко обвинил бывшего главного фискала "ДНР" в захвате его предприятия в ноябре 2017 года. По словам потерпевшего, Тимофеев завладел 850 млн рублей", - говорится в сообщении.

Тимофеева якобы доставили в Москву для проведения следственных действий.

В то же время бывший советник Захарченко Александр Казаков заявил, что Ташкента не задерживали.

Напомним, в 2016 году прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения Тимофеева. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (участие в террористической группе или террористической организации). Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

31 августа 2018 Тимофеев уцелел при покушении на главаря донецких сепаратистов Александра Захарченко. Позже "Ташкент" сбежал в Россию.