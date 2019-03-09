Боевик "ЛНР" из Кадиевки сдался в плен ВСУ

Мужчина пришел на позиции военных с собственным автоматом.

Украинские военные в субботу, 9 марта, задержали боевика "ЛНР" из Кадиевки.

Это произошло на Северодонецком направлении, говорится в сообщении пресс-службы штаба Операции объединенных сил.

Мужчина шел вдоль лесополосы в направлении позиции Вооруженных сил Украины. Военные позволили ему спуститься в траншею и задержали.

У него изъяли военный билет "Луганской народной республики", выданный в Алчевске, автомат АК-74, российские рубли, отпускной билет, справку о лечении в медроте и другие подобные документы.

Задержанный оказался гражданином Украины 1976 года рождения, уроженцем Николаева. Свой паспорт он получил в 1992 году в Стаханове (сейчас - Кадиевка), там же он зарегистрирован.

Напомним, что 8 марта на Донбассе началось новое перемирие. Оно продержалось всего 10 часов, но утренний обстрел у Крымского стал единственным за сутки, боевики использовали там стрелковое оружие.

9 марта боевики возобновили обстрелы из минометов.