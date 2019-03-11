В ГосЧС предупредили, что порывы ветра сохранятся и завтра

10-11 марта шквальный ветер привел к гибели трех человек в Украине.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать последствия сильного ветра в Украине.

Вечером 11 марта и на 12 марта сохраняется вероятность сильных порывов ветра, сообщает пресс-центр ГосЧС.

По состоянию на 19:00 наблюдаются порывы ветра до 25 м/с в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях и в городе Киеве.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, в Украине на 12 марта прогнозируются порывы ветра 15-22 м/с, во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях - 25-30 м/с (второй, оранжевый уровень опасности).

В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта порывы ветра 25-30 м/с (второй, оранжевый уровень опасности).

Напомним, что 10-11 марта шквальный ветер привел к гибели трех человек в Хмельнике, Виннице и Коростышеве.

В Николаеве дерево упало на маршрутку, госпитализированы двое детей и взрослый.

Киевские спасатели получили 41 вызов на ликвидацию повреждений от сильного ветра. Упавшие деревья травмировали двух жителей столицы.