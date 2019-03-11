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Сорванная ветром кровля убила женщину в Коростышеве

Ее 23-летняя дочь получила тяжелые травмы и попала в реанимацию.

Около 12 часов дня в Коростышеве погибла женщина, на которую упал сорванный ветром металлический лист с крыши технического помещения здания магазина "Фуршет". Ее 23-летняя дочь получила тяжелые травмы и попала в реанимацию.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Житомирской области.

Фото: zt.dsns.gov.ua

Фото: zt.dsns.gov.ua

Погибшая стала уже третьей жертвой непогоды, которая пришла в Украину.

Утром 10 марта в Хмельнике Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина, а 10 марта в Виннице в результате падения дерева, поваленного сильным ветром, погибла 11-летняя девочка.

Сильный ветер сохранится в Украине до конца суток.

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