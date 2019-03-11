Жителей Мариуполя предупредили об антитеррористических мероприятиях СБУ

Служба безопасности Украины предупредила жителей города Мариуполь о проведении 13-14 марта комплекса мероприятий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"В связи с проведением 13-14 марта превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в городе Мариуполь Донецкой области, командование объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и прочее)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы Командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

В СБУ также отметили, что в феврале Кабмин принял решение об установлении уровня террористической угрозы "красный" в Донецкой и Луганской областях, а также в аннексированном Крыму.

Напомним, в феврале правоохранители провели оперативные рейды в Мариуполе, Сартане и Гнутово. В ходе оперативно-профилактических мероприятийбыли задержаны шестеро человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.