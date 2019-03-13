В Днепре умерла женщина, получившая ожоги на "Арселор Миттал Кривой Рог" две недели назад

В Днепре скончалась женщина, пострадавшая при выбросе пара на комбинате "Арселор Миттал Кривой Рог". У погибшей были ожоги 80% тела.
Еще три человека, пострадавшие 25 февраля, остаются в больнице в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел на аглофабрике комбината 25 февраля, когда при выбросе пара получили ожоги четверо сотрудников подрядной организации. Пострадавших госпитализировали в критическом состоянии, а позже перевезли для лечения в Днепр.
По факту получения производственных травм заведено уголовное дело.
Напомним, прошлой весной металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" останавливался из-за забастовки рабочих.