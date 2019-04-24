В мае помощь Рината Ахметова получат 22 тысячи человек

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова в мае доставят наборы выживания жителям 26 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 22 тысячи жителей Донбасса. Среди них дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Конфликт не затихает, потребность в помощи не снижается, поэтому Фонд Рината Ахметова продолжает помогать самым нуждающимся. В мае бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в Ясиноватский, Волновахский, Бахмутский, Новоайдарский, Попаснянский и Марьинский районы, а также в Мариуполь. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Новгородском (20–24 мая), Станице Луганской (15–17 мая и 20–24 мая) и Передельском (20 мая)",– сказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

Гуманитарный штаб – крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова. Наборы выживания пятый год регулярно доставляются мирным жителям Донбасса. С начала боевых действий выдано более 12 миллионов продуктовых наборов. Вклад Рината Ахметова в спасение жизней мирных жителей Донбасса отмечают как в Украине, так и за рубежом.

"Сегодня мы наблюдаем, как многие международные организации сворачивают свою деятельность на Донбассе, но Фонд Рината Ахметова продолжает помогать детям и пенсионерам. Это вселяет надежду на будущее", – отметил представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу.

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ БРИГАД МОБИЛЬНОЙ ВЫДАЧИ В МАЕ