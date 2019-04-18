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АМКУ разрешил "Метинвесту" Ахметова купить Днепровский коксохим

В прошлом году группа купила шахты коксующегося угля.

АМКУ разрешил "Метинвесту" Ахметова купить Днепровский коксохим
Фото: dnrespublika.info

Антимонопольный комитет разрешил группе "Метинвест" купить более 50% Днепровского коксохимического завода в Каменском.

По данным пресс-службы АМКУ, "Метинвесту" было предоставлено разрешение на покупку КХЗ, но в то же время на компанию возложили определенные обязательства технического характера.

Напомним, летом 2018 года группа "Метинвест" опосредованно вошла в состав акционеров шахтоуправления "Покровское", которое является крупнейшим производителем коксующегося угля в Украине.

Тогда же сообщалось, что "Метинвест" ведет работу с Антимонопольным комитетом Украины , чтобы получить статус официального бенефициара "ДКХЗ".

Из коксующихся углей выпекают кокс - топливо, которое используется для выплавки чугуна. Коксующийся уголь также применяют в производстве цемента.

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Источник: "Українські новини"
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