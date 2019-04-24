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Министерство образования назвало две основные новации для выпускников

Выпускники ПТУ и колледжей будут сдавать математику или историю Украины на выбор.

Министерство образования назвало две основные новации для выпускников
Фото: Українські Новини

Выпускники профессионально-технических учреждений и колледжей с 2019 года, кроме украинского языка, будут проходить итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания на выбор, по математике или истории Украины.

Об этом на заседании правительства сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

"В этом году мы имеем две основные новации. Во-первых, две основные ГИА в форме ВНО будут сдавать ученики профессионального образования. Раньше они сдавали только украинский, а теперь - еще и математику или историю на выбор. Также и те, кто обучаются в колледжах",- сказала она.

Вторым нововведением будет другая система перевода тестовых баллов по украинскому языку и литературе для выпускников, которые учатся на языках, не принадлежащих к славянской группе.

Напомним, в августе 2018 года Лилия Гриневич заявила, что из-за плохих результатов ВНО по математике в 2018 году и неутешительной динамики последних лет тестирование по этому предмету планируют сделать обязательным с 2020 года.

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Источник: "Украинские новости"
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