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НБУ прогнозирует рост цены на газ осенью и зимой

Первое повышение - на 15%, второе - на 7%.

НБУ прогнозирует рост цены на газ осенью и зимой
Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк прогнозирует рост цены на газ осенью и зимой в 2020 году. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб на пресс-конференции.

"Мировые цены на газ находятся на достаточно низком уровне, около 170 долларов за тыс. куб. м. По нашему прогнозу, средняя цена в этом году будет намного выше, но ниже, чем мы закладывали изначально, около 250 долларов. Это значит, что осенью тарифы вырастут на 15%", - сказал он.

В следующем году, учитывая, что прогноз НБУ изменился, вероятнее всего, тарифы вырастут не на 17%, а на 7%.

Напомним, 22 апреля 2019 года Кабинет министров и НАК "Нафтогаз-Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года. "Нафтогаз" и представители правительства разработали новый механизм определения регулируемой цены. Он позволит уменьшить стоимость газа для населения и тепловой генерации до уровня 8247 грн за тыс. куб. м.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил уволить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, если до 24 апреля "Нафтогаз" не снизит рыночную цену газа с 1 мая.

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Источник: "Украинские новости"
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