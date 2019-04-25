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​Нацбанк ожидает приезда миссии МВФ в Украину в середине мая

Глава НБУ отметил, что регулятор выполнил все условия, которые касались его компетенции.

​Нацбанк ожидает приезда миссии МВФ в Украину в середине мая
Яков Смолий
Фото: Прес-центр НБУ

Глава Национального банка Украины Яков Смолий ожидает приезда миссии Международного валютного фонда в середине мая.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают "Українськi Новини".

"Мы ожидаем в середине мая, как и планировалось… Миссия будет проводить пересмотр программы", - сказал он.

При этом Смолий подчеркнул, что регулятор выполнил все условия, которые касались его компетенции.

Напомним, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов. 11 марта 2015 года совет директоров МВФ одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по четырехлетней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу stand by на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины. Так, в октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by.

Новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.

О том, каковы шансы у Украины на получение следующих траншей, станет известно после 15 мая, когда МВФ пересмотрит программу помощи нашей стране.Подробнее читайте в материале LB.ua "Маяки на горизонті. Які шанси на отримання траншів від МВФ?".

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