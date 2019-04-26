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Коломойский подал пять новых исков по Приватбанку

В исках оспариваются пять договоров с личным поручительством Коломойского.

Коломойский подал пять новых исков по Приватбанку
Фото: стоп-кадр из видео

Олигарх Игорь Коломойский 19 апреля подал пять новых исков по Приватбанку, пишет НВ Бизнес со ссылкой на источники в юридических кругах.

В исках Коломойского оспариваются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним. По данным издания, первые слушания пройдут в Хозяйстенном суде Киева 10, 22 и 23 мая.

Такой ход со стороны Коломойского может быть желанием подстраховать решение Печерского суда, который 20 апреля расторг договор личного поручительства по кредитам рефинансирования на 9,2 млрд гричен.

Напомним, что на прошлой неделе украинские суды приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.

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