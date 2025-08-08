​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Війна

Головне за п’ятницю, 8 серпня: понад 130 боєзіткнень, ураження РЛС “Єнісєй”

Бойові дії на Донеччині, 131 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1262-й день повномасштабної війни.

Головне за п’ятницю, 8 серпня: понад 130 боєзіткнень, ураження РЛС “Єнісєй”
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 серпня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 серпня відбулося 131 бойове зіткнення.

Кожне четверте боєзіткнення з початку доби відбувалось на Покровському напрямку. Активні бойові дії точились на Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 серпня – в новині.

В ГУР МОУ уточнили результати ударів по окупованому Криму. Зокрема бійці підрозділу "Примари" уразили одну з найцінніших в арсенал РФ радіолокаційну станцію "Єнісєй" з комплексу С-500.

"Воїни підрозділу "Примари" ГУР МО України під час нещодавньої операції на території тимчасово окупованого Криму уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій у арсеналі держави-агресора Росії – 98Л6 "Єнісєй". Рідкісна і дороговартісна РЛС “Єнісєй” входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 “Прометей”. Ураження “Єнісєя” – суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму", — йдеться у повідомленні відомства.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 21 року ув’язнення в колонії суворого режиму бійця "Азову" Владислава Шпака з Мелітополя за нібито участь у терористичному угрупованні та проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності, пише "Медіазона".

Повідомляється, що Владислав Шпак брав участь в обороні "Азовсталі", а  17 травня здався в полон за наказом командування.

Подробиці – в новині.

В СБУ відреагували на вимоги керівників САП та НАБУ оприлюднити матеріали у справі про держзраду фахівцями бюро та наголосили, що матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства.

"⁠Стосовно тез, що "матеріали кримінальних проваджень не надали НАБУ, а також — ЗМІ": відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства. Слідчі органи не мають обов’язку розголошувати будь-яку інформацію з досудового провадження поза межами, визначеними законом", — ідеться у заяві СБУ.

У відомстві додають, що усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіо-розмовами фігурантів.

Докладніше – в новині.

США та Росія ведуть переговори щодо укладення угоди про припинення війни в Україні, яка фактично закріпить російську окупацію територій, захоплених під час повномасштабного вторгнення, пише Bloomberg.

За інформацією джерел агенції, переговори про умови можливої зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що може відбутися вже наступного тижня, тривають.

Путін наполягає, щоб Україна передала під контроль Росії східні області і Крим, анексовані у 2014 році.

За угодою Росія має припинити наступальні дії на Херсонщині та в Запорізькій області, утримуючи контроль над уже зайнятими територіями, зазначають джерела. Однак остаточні умови все ще узгоджуються і можуть змінитися.

Докладніше – в новині.

У Києві сьогодні, 8 серпня, провели в останню путь закатовану в російському полоні журналістку Вікторію Рощину.

Вікторію поховали на Байковому кладовищі.

Фоторепортаж – тут

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
