Чехія надаватиме Україні на відновлення 1 млрд крон щорічно до 2030 року

Чехія надаватиме Україні один мільярд чеських крон щорічно на відновлення після російських обстрілів. Програма почне діяти з наступного року.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Чехії у мережі X.
За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, з 2023 року країна вже виділяла близько 500 мільйонів крон на рік на відновлення. Тепер цю суму збільшать вдвічі.
Програма "Україна 2026-2030" почне діяти з наступного року.
Очільник МЗС додав, що Євросоюз підтримуватиме цю програму Чехії і надасть країні близько 2 мільярдів крон фінансування.
Фінансування передаватимуть Україні через Національний банк розвитку на гуманітарні та інфраструктурні проєкти відновлення.
- За даними міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, 16 країн-учасниць ініціативи з постачання боєприпасів передали Україні вже понад 1 млн снарядів.