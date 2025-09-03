Чехія надаватиме Україні на відновлення 1 млрд крон щорічно до 2030 року

Програма "Україна 2026-2030" почне діяти з наступного року.

Чехія надаватиме Україні один мільярд чеських крон щорічно на відновлення після російських обстрілів. Програма почне діяти з наступного року.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Чехії у мережі X.

За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, з 2023 року країна вже виділяла близько 500 мільйонів крон на рік на відновлення. Тепер цю суму збільшать вдвічі.

Програма "Україна 2026-2030" почне діяти з наступного року.

Очільник МЗС додав, що Євросоюз підтримуватиме цю програму Чехії і надасть країні близько 2 мільярдів крон фінансування.

Фінансування передаватимуть Україні через Національний банк розвитку на гуманітарні та інфраструктурні проєкти відновлення.