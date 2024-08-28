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​Підрозділи МВС отримали 1170 жіночих бронежилетів із балістичними пластинами

Вони будуть відправлені на потреби ДПСУ, ДСНС, Нацгвардії та Нацполіції.

​Підрозділи МВС отримали 1170 жіночих бронежилетів із балістичними пластинами
Фото: МВС

Підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ отримали 1170 жіночих бронежилетів від Глобального фонду реформування сектору безпеки.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Бронежилети з балістичними пластинами будуть відправлені на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції.

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко подякувала міжнародним партнерам за новий пакет допомоги та зазначила, що підрозділи системи МВС вперше отримують бронежилети, адаптовані для жінок. 

"Завдяки спеціальним додатковим елементам у конструкції бронежилети не створюватимуть дискомфорту та забезпечать максимальний рівень захисту під час несення служби", - зазначили в МВС.

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