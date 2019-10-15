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Нападение на Порошенко возле ГБР хотели расследовать как хулиганство, - адвокат

Правозащитник обнародовал полный текст документа.

Нападение на Порошенко возле ГБР хотели расследовать как хулиганство, - адвокат
Фото: prm.ua

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань обнародовал полный текст постановления относительно допроса директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы, а также юриста Андрея Портнова. Копия документа размещена в блоге правозащитника, сообщает Depo.ua.

"Как видим, следователь Национальной полиции хотел расследовать нападение на пятого президента Украины как обычное хулиганство, а поэтому пытался избежать необходимости допросить лица, которые своими действиями если не организовали нападение, то активно ему содействовали", – написал Головань.

Он добавил, что суд признал допрос Трубы и Портнова как необходимый "для установления объективной истины и правильной квалификации совершенного уголовного правонарушения, которое в действительности имело место 25.07.2019 года около 17 час. 00 мин. возле здания ГБР, расположенного в г.Киеве по ул. С. Петлюры, 15".

Напомним, 10 октября адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Трубу и Портнова допросят по делу о нападении на Порошенко.

11 октября Шевченковский райсуд Киева обязал Госбюро расследований допросить руководителя этого ведомства Романа Трубу и бывшего заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова по делу о незаконном сборе информации.

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