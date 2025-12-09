У Литві оголосили надзвичайний стан через контрабандні метеозонди із Білорусі

По всій території Литви оголосили надзвичайний стан через контрабандні метеозонди із Білорусі. У країні вважають, що це становить загрозу національним інтересам безпеки Литви.
Про це пише литовський мовник LRT.
Керівником державного управління з надзвичайних ситуацій призначили міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.
У МВС країни кажуть, що запровадження надзвичайного стану по всій країні не спричинить незручностей для населення, оскільки застосовані заходи будуть цілеспрямованими та пропорційними і "спрямованими виключно на організаторів та виконавців незаконної діяльності".
Надзвичайний стан, за словами МВС, дозволить установам ще тісніше координувати дії та заручитися підтримкою військових частин. Генеральний комісар поліції Артурас Паулаускас заявив, що це може допомогти офіцерам ефективніше запобігати та розслідувати злочини, пов'язані з контрабандою повітряним транспортом.
Уряд перегляне необхідність надзвичайного стану через місяць, а продовження такого режиму залежатиме від результатів у припиненні загроз.
"Запровадивши сьогодні надзвичайний стан, ми легітимізуємо участь військових (...) і справді, щовечора низка екіпажів виїжджає разом з поліцією, здійснює патрулювання, моніторить територію та виявляє вантажі", - сказав Владислав Кондратович.
Він стверджує, що мешканці долучаються до вирішення кризи з повітряними кульками та все частіше повідомляють владі про виявлену контрабанду.
Уряд, який засідав у вівторок вранці, також подав до Сейму на затвердження резолюцію, за якою військові зможуть давати обов'язкові вказівки фізичним та юридичним особам, організаціям та їхнім підрозділам. Вони також матимуть право переслідувати та затримувати осіб, які не виконують вказівки солдатів або підозрюються у скоєнні кримінального злочину. Отримавши відповідні повноваження, солдати зможуть перевіряти документи осіб та транспортних засобів, проводити огляди, використовувати спеціальні засоби тощо.
Якщо Сейм схвалить, таке право буде надано армії терміном на 3 місяці.
- Литва фіксує різке зростання кількості запусків контрабандних метеозондів з території Білорусі, що вже вплинуло на роботу аеропортів та безпекову ситуацію в країні.
- За даними МВС Литви, з початку року зафіксовано 599 запусків контрабандних повітряних куль і 197 прольотів дронів з боку Білорусі. Через ці інциденти було порушено роботу 320 авіарейсів, що торкнулося 47 тисяч пасажирів та призвело до майже 60 годин закриття аеропортів.
- Нещодавно прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що дії Білорусі щодо Литви можна вважати актами тероризму.