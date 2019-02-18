Конфискация имущества Януковича по делу о госизмене невозможна, - ГПУ

Генеральная прокуратура заявляет, что конфискация имущества бывшего президента Виктора Януковича, которого приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и содействие в ведении агрессивной войны против Украины, невозможна по этому делу.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських Новин".

"Конфискация имущества обвиняемого как вид дополнительного наказания не могла быть применена", - говорится в сообщении.

В ГПУ отмечают, что санкция ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена) была дополнена таким видом наказания как конфискация изменениями законодательства от 7 октября 2014 года, тогда как преступные действия Януковича совершались до внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс, которые не имеют обратной силы.

Напомним, Оболонский суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы. Сегодня, 18 февраля, государственный адвокат экс-президента Юрий Рябовол обжаловал приговор.

7 февраля, Агентство по розыску и менеджмента активов передало временному управляющему элитную 240-метровую квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве. Также до конца февраля продолжается конкурс на управляющего Межигорья.