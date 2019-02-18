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Совет ЕС одобрил "азовский" пакет санкций против России

Технический процесс утверждения решения займет несколько дней.

Совет ЕС одобрил "азовский" пакет санкций против России
Константин Елисеев
Фото: пресс-служба президента

Совет министров иностранных дел Европейского Союза одобрил "азовский" пакет санкций против России за атаку на корабли и захват украинских моряков в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил замглавы администрации президента Константин Елисеев, передает "Интерфакс-Украина".

"Как раз наше участие в конференции (в Мюнхенской конференции по безопасности, -ред.) совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которая сегодня состоялась, и я хотел бы сказать, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение относительно пакета санкций, так называемый "азовский" пакет", - сообщил Елисеев на брифинге в Киеве.

Ранее глава МИД Дании Андерс Самюэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые "азовские" санкции в отношении РФ , технический процесс утверждения решения займет несколько дней.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на заседании глав МИД ЕС 18 февраля будет принято решение о введении персональных санкций против РФ за агрессию в районе Керченского пролива. Накануне в ЕС согласовали санкции против восьмерых россиян из-за инцидента с украинскими моряками - это могут быть военные, причастные к акту агрессии, или судьи, избиравшие меру пресечения украинцам.

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