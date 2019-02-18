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Грицак: нападения на храмы УПЦ МП организованы с оккупированного Донбасса по согласованию с ФСБ

РФ "проиграла битву за Томос" и перешла к активным мероприятиям.

Грицак: нападения на храмы УПЦ МП организованы с оккупированного Донбасса по согласованию с ФСБ
Фото: unn.com.ua

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил Россию в причастности к поджогу храмов и запугиванию священников УПЦ Московского патриархата.

"Нападения на культовые сооружения организованы с территории оккупированного Донбасса, но планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Ростовской области", - сказал Грицак на координационном совещании правоохранительных органов в понедельник.

Он заявил, что РФ перешла к активным мероприятиям по нападению на религиозные сооружения в Украине, потому что "проиграла битву за Томос".

По его словам, в частности, проводятся акции по запугиванию священников и поджогу храмов. "Ставиться задача по осуществлению запугивания представителей УПЦ МП без их ведома, чтоб их реакция была более естественной", - сказал Грицак.

Глава СБУ также выразил уверенность, что РФ предпримет попытку вмешаться в украинские выборы."Будет ли вмешательство в выборы? Да, я убежден, что будет", - заявил он.

Глава СБУ также сообщил, что в данный момент военная контрразведка проводит мероприятия по ликвидации агентурной сети россиян в южных областях.

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Источник: "Українські новини"
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