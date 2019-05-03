Советник Зеленского Данилюк обсудил усиление энергетической независимости Украины с министром энергетики США Перри

Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк обсудил усиление энергетической независимости Украины с министром энергетики США Риком Перри.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

"Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи природного газа в Украине, возможных путях поставки американского сжиженного природного газа, а также о реформировании рынка газа в Украине, включая НАК "Нефтогаз", - говорится в сообщении.

Переговоры состоялись 2 мая в Брюсселе.

Данилюк отметил, что для Украины и Европейского Союза роль США в диверсификации поставок энергоресурсов очень важна, так как это снижает политические риски и удешевляет энергоресурсы для потребителей.

Кроме того, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов.

Как сообщалось, советники Зеленского Данилюк и Рябошапка провели встречу с послами стран-членов ЕС, а также с дипломатическими советниками главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и с политическими советниками председателя Евросовета Дональда Туска и еврокомиссаров.