В Киеве состоялось ежегодное шествие матерей, чьи дети погибли во время войны на востоке Украины. Около 300 женщин - матерей и вдов защитников Украины - прошли по центру города, неся в руках портреты своих близких, передает Радио Свобода.
Участницы шествия возложили цветы и поставили лампады у "Народной Стены Памяти".
Матери и вдовы защитников Украины держали в руках портреты своих близких.
Традиционное шествие прошло от Михайловского собора в центре столицы до Владимирского собора.
Во время шествия его участницы развернули 15-метровый флаг Украины, на котором написали имена своих погибших близких.
Шествие завершилось богослужением.
Акция призвана привлечь внимание к проблемам матерей погибших военных ВСУ.
В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери.