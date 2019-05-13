Боевики в воскресенье совершили 16 обстрелов

В воскресенье, 12 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз - с применением запрещенных минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вследствие обстрелов получили ранения двое украинских военных, еще один военнослужащий получил травму в результате взрыва мины. Погибших нет.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Каменка, Новотроицкое, Талаковка, Богдановка, Старогнатовка, Гранитное, Лебединское (Донецкая область), Крымское, Новотошковское, Зайцево (Луганская область).

С начала текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Богдановка, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противник получил адекватный ответ, по данным разведки 12 мая двое оккупантов были ранены.