​​Аграрный комитет Рады не поддержит законопроект о запрете производства меха

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений не поддержит принятие проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования мехового производства в Украине" № 10019 от 07.02.2019.

Об этом сообщил зампредседателя комитета Александр Бакуменко, передает УНИАН.

По его словам, этот закон, во-первых, имеет признаки дискриминации отдельных видов хозяйственной деятельности, что нарушает Конституцию Украины, а также вводит чрезмерную и необоснованную административную нагрузку на бизнес. Во-вторых, принятие указанного проекта Закона будет иметь ряд негативных последствий экономического, социального и экологического характера не только для сельского хозяйства, но и для экономики Украины в целом.

Принятие закона влечет за собой усиление социальной напряженности в сельской местности в результате потери работниками своих рабочих мест и рост риска дальнейшей трудовой миграции за пределы Украины; полную зависимость украинских потребителей от импорта сырья для легкой промышленности и готовой продукции; сокращение украинского экспорта (поскольку все 100% продукции экспортируется в ЕС) и уменьшение валютных поступлений в Украину минимум в сумме 70 млн долларов США в год; потери бюджета за счет недополучения налоговых поступлений; ухудшение инвестиционного имиджа Украины, а также необходимость осуществления выплаты компенсации иностранным инвесторам в сумме, по предварительным оценкам, около 310 млн долларов США; ухудшение состояния экосистемы в результате возникновения проблемы надлежащей утилизации 40 тыс. тонн в год отходов птицефабрик и рыбопереработки.

Принятие данного законопроекта будет способствовать развитию звероводства в других странах, на сегодня 22 страны Евросоюза занимаются звероводством.

Среди стран-членов ЕС лидерами в этой сфере являются Дания, Польша, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Финляндия, Литва, Латвия, Греция, Испания, Италия, Франция Бельгия, Болгария. Среди развитых стран, не входящих в состав ЕС, лидерами по производству меха является Канада и США, а также Россия и Беларусь.

Напомним, аграрный Комитет Рады 18 декабря 2018 года принял решение поддержать работу отечественных зверохозяйство по производству меха в условиях соблюдения требований законодательства по недопущению загрязнения окружающей среды и защиты животных от жестокого обращения.