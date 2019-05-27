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Зеленский не будет подписывать законы, принятые "с нарушением процедуры", - Стефанчук

Представитель президента в парламенте обеспокоен "кнопкодавством" и множественными повторными голосованиями.

Зеленский не будет подписывать законы, принятые "с нарушением процедуры", - Стефанчук
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский не намерен подписывать законы в случае нарушения Верховной Радой процедуры его принятия. Об этом представитель президента в Раде Руслан Стефанчук сообщил на заседании согласительного совета.

"Демократия - это торжество процедур. Президент не подпишет ни единого закона, если будет нарушена процедура его принятия. 10 раз ставить на одно и то же самое голосование, "кнопкодавства" и другого такого больше не будет", - сказал Стефанчук.

Стефанчук впервые выступил на заседании согласительного совета 27 мая.

Он отметил, что Зеленский не будет поддерживать решения Рады, принятые путем кулуарных договоренностей, которые будут нарушать конституцию и права человека, и в то же время "настроен на конструктивную работу с парламентом".

Напомним, Рада включила в план заседаний на эту неделю вопрос об отставке Кабинета министров, а также законопроект об импичменте президенту.

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Источник: "Украинские новости"
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