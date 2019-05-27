Верховная Рада рассмотрит отставку Кабмина и законопроект об импичменте уже на этой неделе

Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки Кабинета Министров на пленарной неделе 30 мая. Об этом сказал Председатель парламента Андрей Парубий на согласительном совете в понедельник.

"Согласно закону мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета Министров Украины. Верховной Раде Украины дается 10 дней, и мы входим в эти 10 дней на этой пленарной неделе", - сказал он.

Во вторник парламент намерен завершить рассмотрение законопроекта №6447 об освобождении органов местного самоуправления от уплаты авансового взноса для проведения исполнительных действий, рассмотреть блок социальной политики и законопроект о местном самоуправлении.

Также планируется рассмотреть депутатский законопроект об импичменте Президента и законопроект о временных следственных комиссиях. У команды президента Зеленского есть еще три дня, чтобы предложить свой вариант законопроекта об импичменте, в противном случае депутаты будут рассматривать во втором чтении существующий проект закона.

В четверг парламент намерен приступить к блоку безопасности, в частности, к законопроекту о сержантских званиях и рассмотреть блок вопросов аграрной политики.