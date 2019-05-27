12 друзів нового Президента

“И сегодня мы должны возвращать их сознание. Вот что мы потеряли. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами,” - ось що сказав Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові про громадян України, що змушені проживати в окупації. Втім, теперь у новообраного очільника держави є власні п'ять років, щоб зробити все можливо для успішної боротьби за серця українців на непідконтрольних територіях, відновлення суверенітету та зміцнення громадської довіри. З чим повинен подружитися Президент для ефективної реінтеграції? Які першочергові рішення слід очікувати від нової команди для виправлення старих помилок? Ось як має виглядати календар реінтеграції у перший рік повноважень очільника держави

Фото: пресс-служба президента президент Владимир Зеленский

Червень

Запуск дискусій на вищому рівні і створення робочої групи при Президенті для напрацювань механізмів впровадження перехідного правосуддя (transitional justice). Перехідне правосуддя - міжнародна практика встановлення правил мирного життя, відшкодування збитків жертвам конфлікту, неупередженого судочинства і належного покарання злочинців. Готуючись до процесів деокупації, важливо вже зараз вивести обговорення механізму перехідного правосуддя з суто експертного кола на належний рівень уваги Президента. Це дозволить не тільки розпочати реальну змістовну підготовку до повернення окупованих територій, а і дати сигнал українському суспільству, що відповідальності за скоєнні злочини не вдасться уникнути, проте підхід у цьому питанні має бути індивідуальним і заснованими на передовому міжнародному досвіді подолання наслідків збройного конфлікту.

Липень

Ініціювання трансформації військово-цивільних адміністрацій у сервісні механізми військово-цивільного співпраці (civil-military cooperation). Сьогодні більшість військово-цивільних адміністрацій (ВЦА) утворені рішеннями попереднього Президента за принципом політичної доцільності там, де влада бажала замінити або взяти під контроль місцеве самоврядування. Питання довіри до збройних сил в прифронтових територіях у процесі деокупації має бути налагоджено через співробітництво членів громад, а не зовнішнє управління, і посилено горизонтальними комунікаціями із самоврядними органами і населеннями, наповнюючи реінтеграцію, децентралізацію і самоврядність реальним змістом.

Серпень

Ініціювання зміни у наданні адміністративних послуг і процедур перетину лінії зіткнення - запуск системи сервісних хабів замість контрольно-пропускних пунктів. На сьогодні існуючі моделі надання послуг для українців, що виїжджають з непідконтрольної території, жахають довгим очікуванням на лінії розмежування і надмірною бюрократизацією в отриманні послуг (віддаленість судів, черги в Пенсійному фонді, неможливість отримати біометричний паспорт тощо). Скасування дозвільної процедури перетину лінії розмежування конфлікту з одночасним посиленням безпеки пересування, налагодження логістики і безпечних “зелених коридорів”, створення системи обліку і статистики громадян з окупації, що звернулися до публічних сервісів, важливо врахувати при укладання бюджету на наступний бюджетний рік. Зважаючи на те, що система перетину лінії розмежування є предметом компетенції Служби безпеки України, роль Президента в цьому питанні є визначальною.

Вересень

Ініціювання реорганізації Міністерства інформаційної політики і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Міністерство реінтеграції і національної єдності – потужну міжвідомчу команду зі зміненою методологією роботи, що опікується питаннями цивільної взаємодії, реалізації комплексної політики реінтеграції та посилення громадської довіри і національної єдності. Доцільність реформування цих двох міністерств, що системно зазнають критики громадськості з моменту їх створення, зумовлені як періодом коаліційних перемовин новообраного парламенту про нову архітектуру уряду, так і необхідністю потужної інформаційної кампанії для громадян в окупації. Раніше кандидат Зеленський неодноразово зазначав про те, що українцям на непідконтрольних територіях необхідно дати чіткий і потужний сигнал про єдність українців, тож таке рішення цілком корелюється з передвиборчими обіцянками очільника держави.

Жовтень

Підтримка Президентом законопроекту №6240 щодо виборчих прав вимушених переселенців. Першим фундаментальним рішенням щодо прав ВПО у новому парламенті может стати законопроект, що нарешті дає право переселенцям обирати місцеву владу у приймаючих громадах. На сьогодні переселенці, що належно сплачують податки і збори та користуються комунальними сервісами у громадах проживання, полишені права обирати власних представників у місцевих радах. Президент - як гарант Конституції - має підтримати і сприяти реалізації конституційного права обирати для всіх наших громадян, в т.ч. тих, хто був змушений тимчасово переселитися із зони конфлікту в межах України. Також актуальності прийняти якомога скоріше цей законопроект додає стандарти ОБСЄ, що рекомендують країнам-членам організації не змінювати виборче законодавство за рік до виборів (наступні місцеві вибори мають пройти восени 2020 року).

Листопад

Ініціювання тимчасового обмеження на створення муніципальних органів підтримки правопорядку (муніципальна поліція, муніципальна міліція, варта чи добровільні дружини) по всій території Донецької і Луганської областей, потенційно - в районах і ОТГ, що межують з іншими країнами. Навесні 2014 року саме добровільні громадські об'єднання з охорони правопорядку стали об’єктом інфільтрації іноземних спецслужб, що використовували їх для посилення сепаратистських тенденцій. До відновлення і зміцнення українського суверенітету по всій країні муніципальні органи правопорядку не мають стати каркасом для відцентрових процесів. Тимчасове обмеження на створення муніципальної міліції, виділення місцевих бюджетних коштів громадським об'єднанням на підтримку правопорядку, забезпечення умов для посиленого контролю за такими формуваннями мають стати невід'ємною частиною поля зору контррозвідувальних структур і Президента для забезпечення національної безпеки.

Грудень

Запровадження Стандарту інформаційної відкритості у діяльності органів самоврядування і військово-цивільних адміністрацій для громад на Донеччині та Луганщині. На сьогодні кулуарність прийняття рішень на місцях є одним з потужних чинників відсутності громадської довіри. В той же час впровадження арсеналу демократії участі (механізми громадських зборів, обговорень, експертиз, петицій, бюджетних регламентів тощо) є опцією, а не даністю в роботі самоврядування. Запровадження імперативної прозорості і транспарентності у роботі місцевих рад на сході країни дозволить сприяти довірі до публічної влади в цілому і може бути масштабовано на інші регіони.

Січень

Ініціювання створення Єдиного комунікаційно-сервісного порталу для громадян України в окупації. На сьогодні відомості про державні та комунальні сервіси для громадян в окупації розсіяні у різних джерелах, доступ до яких зазвичай штучно обмежується окупаційною адміністрацією. Існування єдиного національного агрегатора інформації про існуючі сервіси та механізму доступу до них, розвінчання стереотипів і міфів щодо діяльності українського уряду, надання оперативної інформації про роботу сервісних хабів значно спростить доступ та сприятиме зміцненню громадської довіри. Роль Президента як координуючої і лідерської інституції в забезпеченні прав і свобод громадян дозволить вивести процес комунікації ы та інформування українців в окупації на значно новий якісний рівень.

Лютий

Ініціювання створення Національного центру подолання психологічних наслідків збройного конфлікту. Внаслідок конфлікту тисячі воїнів АТО і ООС, дітей, що постраждали внаслідок конфлікту, зіштовхнулися з цілим спектром психологічних проблем, посттравматичним стресовим та численними депресивними та суїцидальними розладами. Держава має забезпечити системний підхід у вирішенні цих проблем, налагодити систему первинної психологічної та психотерапевтичної допомоги, подальшим супровід наших громадян, що постраждали внаслідок конфлікту. На сьогодні в Україні вже існує координуюча ланка для впровадження цього рішення - Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, проте його діяльність в цьому напрямку потребує значної інституційної трансформації.

Березень

Просування Національної програми внутрішнього туризму. На сьогодні більшість жителів Донеччини і Луганщини ніколи не були у західних регіонах країни, рівно як і навпаки. Таке становище тільки підсилює поширення фейків та стереотипів один про одного. Створення екосистеми для безбар’єрного і вільного переміщення громадянами регіонами України в рекреаційних цілях, спрощення процедур іноземного інвестування в туристичні об'єкти, посилення державних гарантій захисту інвестицій в рекреаційну інфраструктури, стимулювання впровадження логістичних пільгових програм і пакетів для спрощення внутрішнього туризму дозволять знизити бар'єри і стимулюють культурний обмін між регіонами

Квітень

Започаткування Національного механізму академічних обмінів. Започаткування Національного механізму академічних обмінів допоможе посилити мобільність студентів закладів вищої освіти та учнів старшої ступенів закладів середньої освіти, науково-педагогічних кадрів всередині країни між навчальними закладами з різних регіонів. Уніфіковані навчальні програми та освітні стандарти створюють передумови для реалізації академічних обмінів без шкоди для освітнього процесу. Запуск “українського Еразмусу” сьогодні набуває подвійного значення, адже саме розширення комунікації між молоддю, допоможе руйнації регіональних стереотипів і культурних міфів, сприятиме культурній дифузії і взаємопроникненню культурних форм і практик.

Травень

Забезпечення Президентом підтримки законопроекту №6692, що передбачає врегулювання механізму виплат гарантованих Конституцією пенсій громадянам України в окупації. Це може стати потужним сигналом для українців, які змушені були залишитися в окупації, що держава про них не забула і дбає, виконуючи взяті на себе позитивні зобов'язання. Сьогодні, щоб отримати заслужену пенсію на вільній території пенсіонеру необхідно оформити посвідку ВПО, для чого слід обовязково перебувати постійно на підконтрольній територій і чекати непередбачуваних візитів перевіряючих. Така система пенсійного забезпечення фактично полишає сотні тисяч наших громадян в окупації єдиного джерела існування. Важливо, щоб цей символічний законопроект був підтриманий Президентом і новим скликанням українського парламенту, проте цьому має передувати потужня комунікація, яка унеможливлює маніпуляції та фейки навколо законопроекту.