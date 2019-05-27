Генеральный прокурор Юрий Луценко призвал Верховную Раду поддержать право на заочное судопроизводство для передачи в суды обвинительных актов по делам Майдана.

Об этом он заявил в своем видеообращении в Фейсбуке.

"Уважаемые депутаты. Верховная рада восьмого созыва сделала много для восстановления справедливости. В первую очередь, относительно расследования дел Майдана. Напомню, что 169 лиц сейчас находятся с обвинительными актами в судах. Еще 445, среди которых четыре высокопоставленных чиновника и 162 сотрудника правоохранительных органов, имеют подозрения и ожидают судебных решений под домашним арестом или в СИЗО", - заявил Луценко.

Генпрокурор напомнил, что именно через механизм заочного судопроизводства, Оболонский райсуд приговорил к 13 годам тюрьмы экс-президента Виктора Януковича.

"Это хороший урок всем будущим руководителям страны! Но общество справедливо спрашивает, кто же отдал преступный приказ по расстрелам и насилию на Майдане? Мы готовы предоставить эти ответы. К сожалению, введенный вами механизм заочного судопроизводства, завершил свое действие с созданием Госбюро расследований. Но сейчас, в последние недели работы Рады восьмого созыва, мы вместе с вами имеем возможность дать эти ответы обществу. На рассмотрении есть законопроект №9353 депутата Алексеева, который дает возможность возобновить заочное судопроизводство исключительно по преступлениям предыдущих лет против страны или убийства мирных людей. Я очень прошу вас поддержать этот законопроект, и мы вместе с вами завершим то, что обещали людям - назовем в суде тех преступников, которые дали приказ стрелять в мирных людей.".

Напомним, ранее начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, отчитываясь о ходе следствия по делам Майдана, заявлял, что упрёки относительно ненадлежащего расследования дел и отсутствия результатов несправедливы. По его словам, всего по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста, и большая часть преступлений раскрыта - установлены обстоятельства, исполнители, организаторы, пособники. По словам Горбатюка, уведомлены о подозрении 442 человека, по 289 подозреваемым дела направлены в суд. Под стражей находятся 13 человек, признаны виновными судом 52 человека, девять - осуждены к лишению свободы.

Вместе с тем, он признал, что убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты. Горбатюк также упрекал судебные инстанции в затягивании рассмотрения таких дел.