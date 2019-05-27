Яценюк: дефолт - это клиническая смерть экономики

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что другой альтернативы, чем программа с МВФ, нет.

Лидер "Народного Фронта" Арсений Яценюк считает, что дефолт - это банкротство Украины и каждого гражданина.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Прочитал реакцию команды президента Зеленского на слово «дефолт»", - сказал Яценюк. Он напомнил, что в 2014 году в должности премьер-министра заявил в парламенте: "Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит".

"В государственной казне было 108 000 гривен и 73 миллиарда долларов долгов, не я брал. Когда ушел с должности, то оставил в казне 90 млрд гривен и уменьшил долги на 7млрд, до 67 млрд долларов", - добавил лидер "НФ".

Правительство Яценюка провело реструктуризацию, списало часть долгов и отсрочило начало выплат на четыре года: "Этот срок истекает в конце этого года".

"Я не пошел на дефолт, потому что это - банкротство Украины и каждого гражданина. Дефолт - это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт - это падение курса гривны, который не имеет предела. Дефолт - это инфляция более 10 тыс., как было в 1990-х годах. Дефолт - это безработица. Дефолт - это клиническая смерть экономики", - подчеркнул Яценюк.

Он отметил важность того, чтобы президент Владимир Зеленский сформировал свою экономическую программу и программу с Международным валютным фондом.

"МВФ - это не благотворительная организация. И когда говорят, что МВФ чего требует, - МВФ ничего не требует. Международный валютный фонд дает деньги под 1%, в отличие от внешних рынков, где мы берем под 9-10%. На каждые 10 миллиардах долларов заимствований страна экономит около 1 миллиарда долларов в год. Это те средства, которые мы отправляем на армию, социальная защита, капитальное восстановление страны", - пояснил Яценюк.

Лидер "НФ" подчеркнул, что для него другой альтернативы, чем программа с МВФ, нет".

"Если у президента Зеленского есть альтернатива - пусть ее покажет", - сказал он.

Яценюк особо отметил, что в связи с тем, что объявлены досрочные парламентские выборы, а правительство ушло в отставку, программа с МВФ де-факто остановлена, а новая программа может появиться только после неконституционных досрочных выборов и формирования нового Кабинета министров Украины. "А это - в лучшем случае - в конце 2019 года". - сказал лидер "НФ".

"Ответьте, как жить следующие пять лет, как обеспечить рост экономики и доходов украинских граждан?", - спросил Яценюк.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times выступил за объявление Украиной дефолта. Он предложил равняться на Грецию и Аргентину и заявил, что не считает дефолт чем-то страшным.

(В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно). "Посмотрите на Грецию, какие красавцы, сказали: "500 млрд не вернем", и все, до свидания. Его [греческий сценарий] нужно было применять еще в 2014 году, потому что страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств", - заявлял олигарх. По его словам, дефолт "никогда и никому не помешал".

После этого, Владимир Гройсман высказался, что правительство ни в коем случае не должно допустить дефолта. А Юлия Тимошенко заявила, что не видит никаких предпосылок к этому.