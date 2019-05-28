НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
МАУ внесла пассажирку в "черный список" за дебош во время посадки
МАУ внесла пассажирку в "черный список" за дебош во время посадки
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Алекс Фергюсон на один матч возглавил "Манчестер Юнайтед" (обновлено)
Алекс Фергюсон на один матч возглавил "Манчестер Юнайтед" (обновлено)
​На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
​На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
ГлавнаяПолитика

​Вакарчук: "Голос" не собирается объединяться с другими политическими брендами

"Кое-кто пытается нас без нас женить".

​Вакарчук: "Голос" не собирается объединяться с другими политическими брендами
Фото: Ірена Скуратовська

Певец Святослав Вакарчук, создавший перед выборами политическую партию "Голос", заявил, что она не будет объединяться с "Украинской стратегией" Владимира Гройсмана.

Об этом он сообщил в видеообращении, комментируя заявление министра Кабинета министров Александра Саенко о том, что "Украинская стратегия" не исключает объединения с "Голосом".

"Кое-кто пытается нас без нас женить. Так вот, чтобы расставить все точки над і  официально заявляю: партия Голос не собирается объединяться на выборах с ни с какими политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды", - заявил Вакарчук.

Он добавил, что "Голос" готов объединяться с людьми, которые разделяют его принципы и программу.

"Второе: скоро будет съезд партии Голос. На нем не будет в повестке дня пункта об объединении с политическими силами", - подчеркнул певец.

Напомним, 21 мая Министерство юстиции зарегистрировало партию "Голос", с которой Вакарчук собирается идти на выборы Верховной Рады. Она создана на базе партии "Платформа инициатив", зарегистрированной в 2015 году. Руководителем политической партии "Голос" значится бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко.

Выборы в Верховную Раду состоятся в конце июля, а не в октябре, как раньше планировалось. Новый президент Владимир Зеленский решил досрочно распустить парламент из-за отсутствия коалиции с 2016 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также