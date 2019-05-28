​Вакарчук: "Голос" не собирается объединяться с другими политическими брендами

"Кое-кто пытается нас без нас женить".

Певец Святослав Вакарчук, создавший перед выборами политическую партию "Голос", заявил, что она не будет объединяться с "Украинской стратегией" Владимира Гройсмана.

Об этом он сообщил в видеообращении, комментируя заявление министра Кабинета министров Александра Саенко о том, что "Украинская стратегия" не исключает объединения с "Голосом".

"Кое-кто пытается нас без нас женить. Так вот, чтобы расставить все точки над і официально заявляю: партия Голос не собирается объединяться на выборах с ни с какими политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды", - заявил Вакарчук.

Он добавил, что "Голос" готов объединяться с людьми, которые разделяют его принципы и программу.

"Второе: скоро будет съезд партии Голос. На нем не будет в повестке дня пункта об объединении с политическими силами", - подчеркнул певец.

Партія #Голос не об’єднується з політичними брендами. Ми готові об’єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами! #ГолосЗмін pic.twitter.com/kwCFf1PKBK — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 28, 2019

Напомним, 21 мая Министерство юстиции зарегистрировало партию "Голос", с которой Вакарчук собирается идти на выборы Верховной Рады. Она создана на базе партии "Платформа инициатив", зарегистрированной в 2015 году. Руководителем политической партии "Голос" значится бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко.

Выборы в Верховную Раду состоятся в конце июля, а не в октябре, как раньше планировалось. Новый президент Владимир Зеленский решил досрочно распустить парламент из-за отсутствия коалиции с 2016 года.