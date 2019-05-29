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ГБР расследует дела против 23 народных депутатов

Также расследуются дела против 44 детективов НАБУ.

ГБР расследует дела против 23 народных депутатов
Фото: pravda.com.ua

Государственное бюро расследований расследует уголовные производства в отношении 23 депутатов Верховной Рады.

Об этом сказала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в ходе парламентских слушаний, передают Українськi Новини.

Она отметила, что центральный аппарат ГБР расследует несколько резонансных уголовных производств, в частности в отношении 23 депутатов парламента.

Также расследуются дела против 44 детективов Национального антикоррупционного бюро.

В частности, завершается следствие в отношении сотрудников НАБУ, допустивших халатность при расследовании хищений в государственном концерне "Укроборонпром".

"Данное уголовное производство уже на финальной стадии", - подчеркнула Варченко.

Она отметила, что общая сумма убытков, которая фигурирует в расследованиях ГБР, - 2,5 млрд гривен.

Напомним, Государственное бюро расследований начало расследовать возможное получение взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении государственных средств в оборонной сфере после публикации журналистского расследования. Журналисты установили, в частности, что представители правоохранительных органов, включая Генпрокуратуры, СБУ и НАБУ за взятки закрывали уголовные дела против руководителей фирмы "Оптимумспецдеталь", которые, в свою очередь, связаны с сыном экс-первого секретаря СНБО Олега Гладковского Игорем.

По данным журналистов, у "Оптимумспецдетали" в НАБУ был свой человек - информатор Евгений Шевченко, который принимал участие в ряде операций Бюро под прикрытием. Как оказалось, он инвестировал около 1 млн долларов в этот бизнес и фактически был заинтересованным лицом.

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