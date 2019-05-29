Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
ВОЗ признала "выгорание" болезнью
ВОЗ признала "выгорание" болезнью
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
ГлавнаяПолитика

Кононенко заявил о выходе из партии Порошенка

"Хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине.

Кононенко заявил о выходе из партии Порошенка
Фото: Glavkom

Народный депутат, первый заместитель фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил о выходе из партии "Европейская солидарность".

Об этом Кононенко написал в Facebook.

"Я был и остаюсь сторонником европейского и евроатлантического вектора развития страны, поэтому буду делать все от меня зависящее, чтобы защитить выбор украинского народа. Полностью разделяю стремление партии «Европейская солидарность» видеть независимую, экономически процветающую Украину в свободной семьи европейских наций", - заявил политик.

По его словам, свою миссию он видит в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны.

"Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, который не запятнан в гибридной информационной войне. Также хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать", - отметил Кононенко.

Он констатировал, что будущее Украины - в ЕС и НАТО. "Верю, что мы вместе пройдем этот путь к общей цели", - подчеркнул Игорь Кононенко.

Напомним, ранее из партии Порошенко вышел нардеп Александр Грановский.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также