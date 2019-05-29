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Девять моряков с задержанного в Египте судна возвращаются в Украину

Экипаж задержанного судна состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев.

Последние девять из 17 задержанных в Египте украинских моряков с задержанного в Египте танкера Sea Shark вылетят в Украину 29 мая.

Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая. Работаем, чтобы получить подобные ответы по делам всех украинских моряков, задержанных за рубежом", - написал он в твиттере.

Танкер Sea Shark задержали вооруженные силы Египта в декабре прошлого года. Судно удерживали в районе Айн-Сохна.

По словам членов экипажа, танкер был задержан Военно-морским флотом Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года.

Экипаж задержанного судна состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев.

21 мая пятерым из семнадцати украинских моряков, задержанных египетскими военными, позволили сойти с судна. 26 мая 5 моряков с Sea Shark вернули в Украину, 27 мая домой отправили еще троих моряков.

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