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Главой Службы безопасности президента назначен бывший охранник Коломойского

Указ опубликован на сайте главы государства.

Главой Службы безопасности президента назначен бывший охранник Коломойского
Владимир Зеленский с охраной.
Фото: LIGA.net

Президент Владимир Зеленский назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности Президента Управления государственной охраны Максима Донца.

Указе Президента №337 от 29 мая опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.

По данным СМИ, Максим Донец - бывший охранник олигарха Игоря Коломойского. После того, как Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты, Донец постоянно сопровождал его.

Ранее Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича.

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