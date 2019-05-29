​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
ВОЗ признала "выгорание" болезнью
ВОЗ признала "выгорание" болезнью
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Текст законопроекта об импичменте обнародован на сайте Рады

Законопроект в парламент подал президент Владимир Зеленский.

Текст законопроекта об импичменте обнародован на сайте Рады

Текст законопроекта об импичменте, который подал в парламент президент Владимир Зеленский, опубликован на сайте Верховной Рады.

Законопроект "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)2 был зарегистрирован в Раде 29 мая под № 10340.

В частности, проект закона предусматривает, что:

  • процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады;
  • с целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить нардепы (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи;
  • защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента будут обеспечивать защитники президента Украины;
  • специальная временная следственная комиссия будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом государственной измены или другого преступления;
  • пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну);
  • после принятия Радой решения об обвинении президента парламент будет обращаться в Конституционный Суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховного Суда (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления);
  • решение о смещении президента с поста в порядке импичмента будут приниматься только в случае, если выводы Конституционного Суда и Верховного Суда покажут соблюдение требований Конституции и законов Украины;
  • соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава Рады;
  • в случае непринятия Верховной Радой постановления об устранении президента с поста в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед президентом.

Напомним, импичмент президента предусмотрен украинской Конституцией, но закона об импичменте нет. Согласно действующей Конституции, президент может быть смещен с поста парламентом в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также