В четверг в Киеве до +28 градусов, местами кратковременный дождь

В четверг, 6 июня, в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, только в Сумской области без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +27…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

5 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.