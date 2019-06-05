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В Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балкона

Сртелков задержали и доставили в полицию.

В Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балкона
Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре полиция задержала мужчину и женщину, которые стреляли с балкона квартиры из ружья.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Полицейские установили, что 4 июня в 16:50, мужчина и женщина с балкона собственной квартиры, расположенной на пр. Поля, осуществили около пяти выстрелов. 

Стрелков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, задержали и доставили в Днепровский отдел полиции.

У них изъяли зарегистрированное охотничье ружье "Cobalt" 12-го калибра. Сейчас 46-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК. Сегодня обоим злоумышленникам будет вручено уведомление о подозрении и будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит от 3-х до 7 лет лишения свободы.

Фото: dp.npu.gov.ua

Ранее издание "Информатор" опубликовало видео стрельбы. Соседи и очевидцы рассказали журналистам, что в квартире, с балкона которой стреляли, проживает 46-летний бывший военный прокурор.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Выяснилось, что его случайно ранили местные пьяные полицейские, которые решили пострелять по жестянкам. 

Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, но медикам его спасти не удалось.

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