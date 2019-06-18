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Гражданское общество выдвинуло требования к новой Верховной Раде

"Провалена реформа судов, реформа правопорядка. Это должно измениться".

Гражданское общество выдвинуло требования к новой Верховной Раде
Фото: Макс Требухов

Около 20 общественных организаций Украины выдвинули совместные требования к политическим партиям, которые баллотируются в Верховную Раду на выборах 2019 года.

Их перечень объявили на брифинге 18 июня.

"Провалена реформа судов, провалена реформа правопорядка. Имеющиеся успехи в антикоррупционной реформе и другие успехи, достигнутые за последние пять лет, они под постоянной угрозой уничтожения. Вместо того, чтобы заниматься реальными делами и привлекать коррупционеров, органы правопорядка и антикоррупционные органы часто крышуют коррупцию и занимаются ней. Украинская Фемида подотчетна не украинскому обществу, а олигархам и политикам. Это должно измениться", - сказал на мероприятии глава правления "Фундации Dejure" Михаил Жернаков.

Требования общественных организаций включают:

  • восстановление наказания за незаконное обогащение
  • настоящая судебная реформа
  • прозрачные конкурсы в Конституционный Суд Украины
  • лишение СБУ несвойственных ей функций
  • реформа МВД и Национальной полиции
  • перезапуск части антикоррупционных органов, которые себя дискредитировали
  • реформа прокуратуры
  • перезапуск Государственного бюро расследований
  • создание Службы финансовых расследований
  • утверждение антикоррупционной политики
  • сохранение международных закупок лекарств

К этим требованиям присоединились "Transparency International Украина", "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", "Фундация Dejure", "Центр экономической стратегии", "Декларации под контролем" и другие.

Напомним, что ранее представители гражданского общества и общественных организаций очертили "красные линии" для президента Владимира Зеленского. Их нарушение, по мнению подписантов, неизбежно приведет к ухудшению внутриполитической ситуации, так и обстановки вокруг Украины.

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