Гражданское общество выдвинуло требования к новой Верховной Раде

Около 20 общественных организаций Украины выдвинули совместные требования к политическим партиям, которые баллотируются в Верховную Раду на выборах 2019 года.
Их перечень объявили на брифинге 18 июня.
"Провалена реформа судов, провалена реформа правопорядка. Имеющиеся успехи в антикоррупционной реформе и другие успехи, достигнутые за последние пять лет, они под постоянной угрозой уничтожения. Вместо того, чтобы заниматься реальными делами и привлекать коррупционеров, органы правопорядка и антикоррупционные органы часто крышуют коррупцию и занимаются ней. Украинская Фемида подотчетна не украинскому обществу, а олигархам и политикам. Это должно измениться", - сказал на мероприятии глава правления "Фундации Dejure" Михаил Жернаков.
Требования общественных организаций включают:
- восстановление наказания за незаконное обогащение
- настоящая судебная реформа
- прозрачные конкурсы в Конституционный Суд Украины
- лишение СБУ несвойственных ей функций
- реформа МВД и Национальной полиции
- перезапуск части антикоррупционных органов, которые себя дискредитировали
- реформа прокуратуры
- перезапуск Государственного бюро расследований
- создание Службы финансовых расследований
- утверждение антикоррупционной политики
- сохранение международных закупок лекарств
К этим требованиям присоединились "Transparency International Украина", "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", "Фундация Dejure", "Центр экономической стратегии", "Декларации под контролем" и другие.
Напомним, что ранее представители гражданского общества и общественных организаций очертили "красные линии" для президента Владимира Зеленского. Их нарушение, по мнению подписантов, неизбежно приведет к ухудшению внутриполитической ситуации, так и обстановки вокруг Украины.