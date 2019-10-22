НБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банках

НБУ предоставил СБУ информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков и двух финучреждений.

Национальный банк предоставил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков и двух финучреждений на общую сумму более 20 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

По результатам проверок по вопросам мониторинга в СБУ направлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях. Речь идет о финансовых операциях 17 банков на общую сумму более 16,8 млрд грн и двух финучреждений на сумму 98 млн долларов.

Проверки, на основании которых обнаружили подозрительные операции, состоялись в третьем квартале 2019 года.

Вместе с тем, НБУ заподозрил клиентов 17 банков в крупномасштабных финансовых операциях на общую сумму 799,2 млн грн ($31,7 млн), $873,3 млн, 47,6 миллиона евро, 48,3 миллиона злотых и 69,6 миллиона рублей.

"Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения", - подчёркивается в сообщении Нацбанка.

Сумма обнаруженных подозрительных финансовых операций, значительно возросла по сравнению с предыдущим кварталом, когда НБУ заподозрил клиентов пяти банков в подозрительных операциях на 3,7 млрд грн.

Напомним, 18 октября глава НБУ Яков Смолий озвучил предварительные условия МВФ. На переговорах обсуждали возобновление уголовное ответственности за незаконное обогащение, проект бюджета на 2020 год и запуск рынка земли.