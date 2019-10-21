23 октября 2019 года в 10:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Закон о создании рынка земли. Ключевые возможности и риски».
Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.
Вопросы к обсуждению:
- Основные положения проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, предложенного профильным комитетом ВРУ.
- Анализ механизма продажи земли, предусмотренного законом: насколько прозрачной и понятной является процедура передачи земли в собственность?
- Защищает ли закон от земельной спекуляции, учитывает ли коррупционные риски? Насколько обоснованными являются предостережения о том, что украинскую землю скупят «иностранцы и олигархи»?
- Какие потенциальные риски имеет разрешение на покупку земли юридическими лицами?
- Насколько прозрачно обеспечивается законом право граждан на выкуп земельных участков для ведения сельского хозяйства?
- Какие возможности для создания благоприятного инвестиционного климата предусматривает закон?
- Кому открытие рынка земли выгодно больше всего? Какие механизмы.
- Предусматривает ли закон повышение экономического благополучия населения?
Участники круглого стола:
- Алексей Мушак, советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам;
- Анатолий Гиршфельд, народный депутат Украины VIII созыва;
- Иван Слободяник, председатель комитета Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, председатель «Агро-Продовольственной Рады»;
- Леонид Корейба, председатель общественного союза "Центр развития земельных правоотношений в Украине";
- Владимир Печко, председатель общественного союза «Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины».
Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).