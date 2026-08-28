Російська армія знову знищила склад із книгами

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що російський дрон влучив у склад із книгами декількох видавців.
Про це у фейсбуці написав засновник мережі книгарень Readeat Дмитро Феліксов.
«Поки відомо, що шахед влучив прямо в склад, де були книги Readeat Book.ua та низки видавців. Відправки замовлень сьогодні не буде», – йдеться у його повідомленні.
Видавництво Уроборос підтвердило знищення книг.
«Наші книги в партнерів Readeat та Book.ua, очевидно, все…», – написали в телеграмі.
- Росіяни вже не вперше воюють із книгами. Наприклад, нещодавно внаслідок російської атаки на Київ сталася масштабна пожежа на території книжкового ринку "Петрівка". Вогонь знищив частину книжкових павільйонів.
- Під час російської атаки по Києву в ніч на 5 серпня, під обстрілом опинилися склади видавництва BookChef. Удару зазнав резервний склад, який нещодавно запрацював після знищення основного складу.
- Упродовж неповного липня російські атаки знищили понад 1,5 мільйона українських книжок.