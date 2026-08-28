Російська армія знову знищила склад із книгами

Відомо, що там зберігалися книги низки видавництв.

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Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що російський дрон влучив у склад із книгами декількох видавців.

Про це у фейсбуці написав засновник мережі книгарень Readeat Дмитро Феліксов.

«Поки відомо, що шахед влучив прямо в склад, де були книги Readeat Book.ua та низки видавців. Відправки замовлень сьогодні не буде», – йдеться у його повідомленні.

Видавництво Уроборос підтвердило знищення книг.

«Наші книги в партнерів Readeat та Book.ua, очевидно, все…», – написали в телеграмі.