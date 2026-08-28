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Російська армія знову знищила склад із книгами

Відомо, що там зберігалися книги низки видавництв. 

Російська армія знову знищила склад із книгами
Росія нищить українські підручники, ілюстративне фото
Фото: МОН

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що російський дрон влучив у склад із книгами декількох видавців.

Про це у фейсбуці написав засновник мережі книгарень Readeat Дмитро Феліксов. 

«Поки відомо, що шахед влучив прямо в склад, де були книги Readeat Book.ua та низки видавців. Відправки замовлень сьогодні не буде», – йдеться у його повідомленні. 

Видавництво Уроборос підтвердило знищення книг. 

«Наші книги в партнерів Readeat та Book.ua, очевидно, все…», – написали в телеграмі. 

  • Росіяни вже не вперше воюють із книгами. Наприклад, нещодавно внаслідок російської атаки на Київ сталася масштабна пожежа на території книжкового ринку "Петрівка". Вогонь знищив частину книжкових павільйонів.
  • Під час російської атаки по Києву в ніч на 5 серпня, під обстрілом опинилися склади видавництва BookChef. Удару зазнав резервний склад, який нещодавно запрацював після знищення основного складу.
  • Упродовж неповного липня російські атаки знищили понад 1,5 мільйона українських книжок.
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