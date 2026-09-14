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Президент відреагував на заяви Кравченка: «У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення»

Він закликав нардепів підтримати відставку якомога швидше.

Президент відреагував на заяви Кравченка: «У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення»
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви генпрокурора Руслана Кравченка про підписання підозри директору Національного антикорбюро і звинувачення НАБУ і САП в нібито викраденні з Офісу генпрокурора матеріалів слідства про їхніх колег. Глава країни вважає, що «у цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади».

Зеленський зазначив, що він уже говорив йому про це. І попросив нардепів підтримати звільнення невідкладно. 

«Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно», – сказав він. 

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Сьогодні вранці Кравченко опублікував семихвилинне відеозвернення, в якому звинуватив НАБУ і САП в отриманні доступу до матеріалів, що стосуються працівників цих органів. Ці матеріали, за його словами, вони нібито отримали під час обшуків у приміщеннях ОГП по справі «Карфаген», що стосується викриття в Офісі генпрокурора злочинної організації, яка покривала незаконні колцентри і легалізовувала отримані за це кошти.

Основним підозрюваним по справі є керівник одного з департаментів Сергій Кропива. Кравченко з ним спілкувався неодноразово, свідчать матеріали слідства.

Після публікації НАБУ про викриття Кравченко заявив журналістам, що звільнятися не планує. Однак того ж вечора він мав зустріч з президентом, після чого написав заяву на відставку. За неї має проголосувати Верховна Рада. 

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