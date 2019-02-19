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Спикер парламента Турции объявил об уходе в отставку

Бинали Йылдырым намерен баллотироваться на пост мэра Стамбула.

Спикер парламента Турции объявил об уходе в отставку
Бинали Йылдырым
Фото: EPA/UPG

Спикер Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым заявил, что подает в отставку в связи с тем, что будет баллотироваться на пост мэра Стамбула на местных выборах в Турции, которые пройдут 31 марта, сообщает Anadolu.

«Сегодня я покидаю пост председателя Великого национального собрания Турции...», - сказал Йылдырым на мероприятии с участием бывших председателей парламента, а также депутатов.

По его словам, выборы нового спикера состоятся 19 февраля.

Бинали Йылдырым родился в 1955 году, окончил факультет судостроения Стамбульского технического университета, где позднее защитил диссертацию. В 2002 году был избран депутатом парламента Турции от Партии справедливости и развития, в течение 13 лет занимал пост министра транспорта.

В 2016-2018 годах - премьер Турции. После перехода Турции на президентскую систему правления и упразднения должности премьер-министра в июле прошлого года был спикером парламента. Считается одним из самых близких к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану турецких политиков.

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