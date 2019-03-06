Аэропорт Вильнюса утвердил написание Kiev и Lvov на Kyiv и Lviv

Аэропорт столицы Литвы Вильнюса начал использовать написанные на английском языке городов Kyiv и Lviv в соответствии с украинским произношением.

Об этом информирует МИД Литвы.

"Отныне аэропорт Вильнюса утвердил правильные орфографические названия городов Украины - Kyiv вместо Kiev и Lviv вместо Lvov", - говорится в сообщении министерства в твиттере.

Представители украинского МИД под сообщением литовских коллег в соцсети написали: "Спасибо, дорогие друзья, за вашу последовательную поддержку!"

По состоянию на 15 февраля корректную украинскую транслитерацию названия Киева начали использовать семь международных аэропортов мира.

Несмотря на это, украинская авиакомпания МАУ сообщила, что будет писать Киев как Kiev, поскольку этот вариант соответствует официальной транслитерации IATA.

Напомним, с октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).