В зоне ООС ранен украинский военнослужащий

С начала суток боевики восемь раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, из них трижды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Во время обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, информирует пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Гнутово; дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Широкино; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи пгт Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил у Попасной - из БМП, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Из минометов калибров 120 и 82 мм враг стрелял вблизи Катериновки; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Новозвановка.

На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются, отмечают в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 апреля, вследствие обстрелов боевиков на Донбассе погибли двое военнослужащих Объединенных сил.