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В понедельник в Киеве сухо и тепло, до +18 градусов

Температура воздуха ночью до +8 градусов.

В понедельник в Киеве сухо и тепло, до +18 градусов

8 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, лишь на Закарпатье днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +12...+19 градусов, на Закарпатье до +23 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +16...+18 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +17...+19 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +20...+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, только ночью в Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +12...+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, только днем в Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +12...+19 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +1..+7 градусов, днем +11...+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, только утром и днем в Одесской области небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +12...+19 градусов.

В Крыму  переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +13...+18 градусов.

В Ялте без осадков. температура ночью +5...+7 градусов, днем +15...+17 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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