Двухлетний мальчик и его мама госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Три человека погибли и еще трое госпитализированы (в том числе один ребенок) в субботу, 6 апреля, в результате пожара в жилом доме в Кривом Роге. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

Согласно сообщению, пожар произошел в частном доме по ул. Донецкая. В результате пожара погиб взрослый мужчина (45 лет) и двое детей - 9-летняя девочка и 7-летний мальчик. В больницу госпитализированы 58-летняя женщина, 37-летняя женщина и 2-летний мальчик.

Еще одна женщина отказалась он госпитализации.

Пожар начался на рассвете, около половины шестого утра, огонь локализовали в 6:24, а полностью потушили уже после 9 утра. На месте ЧП работали три наряда ГосЧС. Причины пожара устанавливаются.