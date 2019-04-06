За день в зоне ООС зафиксировано 7 обстрелов

Сегодня в течение дня в зоне боевых действий на Донбассе зафискировано семь обстрелов со стороны боевиков, в том числе два - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Павлополь, Пески, Широкино, Опытное, Старогнатовка и Авдеева. Зайцево и Павлополь подверглись обстрелам из минометов калибра 120 мм.

На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.