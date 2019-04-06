В киевском супермаркете мужчина отправил в нокдаун другого посетителя, пострадавший на следующий день умер (обновлено)
В киевском супермаркете мужчина отправил в нокдаун другого посетителя, пострадавший на следующий день умер (обновлено)
​Зеленский сдал анализы в частной лаборатории
​Зеленский сдал анализы в частной лаборатории
«Бой баночками»: как кандидаты анализы сдавали
«Бой баночками»: как кандидаты анализы сдавали
Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля
Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
​Порошенко предложил Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий
​Порошенко предложил Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий
Зеленский ответил отказом на призыв "ЧЕСТНО" обнародовать декларацию за 2018
Зеленский ответил отказом на призыв "ЧЕСТНО" обнародовать декларацию за 2018
Арьев: Зеленский приехал сдавать анализы на автомобиле Коломойского
Арьев: Зеленский приехал сдавать анализы на автомобиле Коломойского
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
ГлавнаяОбществоВойна

За день в зоне ООС зафиксировано 7 обстрелов

Потерь среди украинских военных нет.

За день в зоне ООС зафиксировано 7 обстрелов
Фото: Олена Максименко

Сегодня в течение дня в зоне боевых действий на Донбассе зафискировано семь обстрелов со стороны боевиков, в том числе два - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Павлополь, Пески, Широкино, Опытное, Старогнатовка и Авдеева. Зайцево и Павлополь подверглись обстрелам из минометов калибра 120 мм.

На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также